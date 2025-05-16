Haber: Pelin Yükselay

Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili tutuklamalarını ve inşaat sektörünün geldiği noktayı değerlendiren Siyaset Bilimci Mahmut Kanber Güney Kıbrıs’ın gerginlik üzerinden yeni bir politika aradığına dikkat çekti.

Kanber, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Siyasette iki devletli çözüm modeli yürütülüyor. Bu siyaseti yürütmeye başlayacağınız zaman, şu an olanları ön görebilmeniz gerekirdi. Uluslararası hukuk içinde olan Güney Kıbrıs. Mülkiyette şu an tutuklama yapıyor ve çok önceden de bunu yapabilirdi ancak yapmıyordu. Türkiye’nin başta doğalgaz konusunda baskısı ve iki devletlilik konuşulmaya başlanınca gerginlik politikası çıktı ortaya. Gerginlik üzerinden yeni bir politika aranıyor aslında. Rumlar da bunu kullanıyor. Rumlar bunu bizleri masaya getirmek için yapıyor.”

Kanber: Bu durum ağlayarak çözülmez

Mülkiyet konusunda siyaseten de yanlış yapıldığının altını çizen Kanber, “Bu işi doğru kurgulayamıyoruz. Bir siyasi tepkime yapılması gerekiyor. Bunu KKTC tek başına yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ön gördüğü biçimde KKTC satranç gibi hamleleri yapmak durumda. Diyalog yolunun açılması gerekir. Bu durumdan ağlayarak kurtulamayız” diye konuştu.

“Somut mücadele biçimi sergilenmeli”

“Güney Kıbrıs’ın hamlesine karşı Maraş açılacak deniyor, bence açılmaz” diyen Kanber, iki devletliliğin ülkeye sorunlar getirdiğinin açık olduğunu belirterek, sorunun çözümü ile ilgili somut öneriler ortaya konması gerektiğini ve somut mücadele biçimi sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Et fiyatları… “Bu fiyatlar düşürülebilir…”

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Kanber et fiyatlarının yüksekliğini de değerlendirdi, ‘fiyatların düşürülmesi için atılabilecek adımlar var” dedi.

Kanber, hayatın pahalı olduğu bölgelerde alım gücünde sorun yaşayan bireylerin ekonomilerini yönetebilmek için farklı çıkış yolları aradığını belirterek, ülkemizde de et ürünlerindeki pahalılığa karşı vatandaşın çıkış yolunu Güney Kıbrıs’ta bulduğunu kaydetti.

Ülkemizde fiyat artışlarının maaş artışlarıyla dengelenmeye çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu kaydeden Kanber, et fiyatlarının düşmesi için atılabilecek adımlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Et konusundaki sorunu kontrollü ithalatla çözebiliriz. Bunun yanında hayvancının doğadan beslenme olanaklarını artırmalıyız, mera dediğimiz yerler. Enerji ve barınma yerleri ile katkıların da yeterli miktarda sağlanması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece fiyatlar düşmez.

“Sigorta Prim Destekleri can suyudur”

Sigorta Prim Destekleri’nin yeniden başlayacak olmasıyla ilgili de konuşan Kanber, Prim desteklerinin can suyu olduğunu söyledi. Sigorta Prim desteklerinin sürdürülebilir olmasını dilediklerini söyleyen Kanber, “ancak daha yapılması gerekenler var. Sigorta Prim Desteği yanı sıra, ekonomide kayıt dışılılığın önüne geçilmesi ve istihdam oranının artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.