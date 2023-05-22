Bostancı Kara Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden KKTC’ye giriş yapmak isteyen bir erkek şahıs, “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu”ndan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 20.30 sıralarında, Bostancı Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen C.X.’in (E-60) kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 127 adet av fişegi tespit edilerek emare olarak alındı.