Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Başkanı Ruşen Karakaya, BRT’de konuk edildi.

Karakaya, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’u ziyaret etti.

Görüşmede, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında iş birliği ele alındı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, derneğin çalışmalarının kamuoyunda daha geniş yer alması ve için BRT’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını, ayrıca çalışanlarının da maddi destek sağlamasının yolunun açılacağını söyledi.

Özkurt, derneğin çalışmalarıyla ilgili de kamu spotu hazırlayacaklarını da kaydetti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Özkurt ile görüşmesinin ardından Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

KARAKAYA: “HER KESİMİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

BRT’ye desteği için teşekkür eden Karakaya, herkesin, her kesimin, her kurumun desteğinin kendileri için önemli olacağını vurguladı.

Çalışmalarını da anlatan Karakaya, Gazimağusa’nın merkezine, çocukların maneviyatını yaşatacak bir eğitim kompleksi yapmak istediklerini, eski panayır yeri denilen arazi için belediyeden yanıt beklediklerini, gecikme olsa da olumlu yanıt alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Gazimağusa’nın girişindeki çembere anıt yapılması ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’nın proje sürecini takip ettiklerini ifade eden Karakaya, ayrıca Anıt Mezar Projesi’nin de çiziminin yapıldığını belirtti, gönüllü mimarlara teşekkür etti, İçişleri Bakanlığı’nın ihaleye çıkmasını beklediklerini aktardı.

Ruşen Karakaya, derneğe yapılan mali yardımları, eğitim kompleksine ayırmak istediklerini, ayrıca başarılı çocuklara burs vereceklerini ve yitirdikleri çocukları gibi başarılı çocukların eğitimlerine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Türkiye’de devam eden dava sürecinin gayet iyi ilerlediğini, Barolar Birliği’nin de yakından izlediğini ve katkı koyduğunu belirten Karakaya, soruşturmanın yıl sonu bitmesini ve davanın açılmasının beklendiğini, kendilerinden de ifade alındığını söyledi.

“SESİMİZİN DUYURULMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Karakaya, dava için kamuoyu baskının önemine işaret ederek, sosyal medyada ve Twitter’da ilk günkü kadar olmasa da destek gördüklerini dile getirerek, “Bu destek bizim için çok önemli. Lütfen bizlere destek olmaya devam edin. Desteğinize ihtiyacımız var. Sesimizin duyurulmasına ihtiyacımız var” dedi.

Kamu çalışanlarının da derneğe üye olması ve destekte bulunmasının derneğin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Karakaya, sendikalara, sivil topluma, maddi katkıları için teşekkür etti; isteyenlerin GSM hatlarından 108 TL tutarında bağış için ‘ABONE MELEKLER’ yazıp 4271’e SMS gönderebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: BRT