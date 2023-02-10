Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gün içinde Kıbrıs’ın kuzey sahillerine vuran ‘gagalı balina’ sayısının 7’ye ulaştığını açıkladı.

Basat, en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek, “Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

Yeşilırmak'ta bulunan yavrunun ölmüş olduğunu aktaran Basat, “Bu hayvanla beraber bugün kuzeyde 3’üncü, tüm adada 7’nci gagalı balina karaya vurmuş oldu” açıklamasını yaptı.

“Gaziveren’deki ve Yeşilırmak’taki 2 hayvan ne yazık ki kurtarılamadı” diyen Basat, şöyle devam etti:

“Gemikonağı’ndaki hayvan ise 2 kez denize bırakılmasına rağmen her ikisinde de tekrar karaya vurdu, arkadaşlar şu anda olay yerinde durum değerlendirmesi yapıyorlar.”

Basat, yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda gagalı balinaların kıyıya vurma sebebinin Rusya'nın Türkiye'nin güneyi, Kıbrıs'ın batısında bulunan alanda gerçekleştirmekte oldukları askeri tatbikatlar olabileceğini belirtmişti.