Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi tarihinde bir milat yaşandığı ve karayılanı katleden vatandaş hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Seni cahilliğimizden koruyamadık ama kanın yerde kalmadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm yılanların Çevre Yasası ve altında bulunan tüzükler nezdinde koruma altında olduğu ve kasti olarak öldürülmesi veya zarar verilmesinin suç olduğu vurgulandı.

Taşkent Doğa Parkı’nın açıklaması şu şekilde:

“Seni cahilliğimizden koruyamadık ama kanın yerde kalmadı!

Dün karayılanı katleden yaban hayat teröristine yasal cezai işlem uygulandı.

Bugün Çevre Koruma Dairesi’nde tarihinde bir milat yaşandı. Çevre Koruma Dairesi, ülkemizde koruma altında olan karayılan’ı katleden vatandaş hakkında polis nezdinde şikayetçi olarak cezai işlem uygulanmasını sağladı. Bu olay 2012 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası altında yılan öldürmekten uygulanan ilk cezai işlem olarak tarihe geçti.

Ülkemizde bulunan tüm yılanlar Çevre Yasası ve altında bulunan tüzükler nezdinde koruma altındadır ve kasti olarak öldürülmesi ve zarar verilmesi suçtur.

Bu olayda 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayan kişilere telefonda her türlü açıklama, ikaz ve telkin yapılmasına rağmen, ayrıca ekiplerimiz 15 dakika içinde olay yerine varmış olmalarına rağmen karayılan orada bulunan bir kişi tarafından cahilce katledilmişti.

Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikayetçi olmaları üzerine polis çavuşu Mustafa Özmüezzin öncülüğünde polis ekipleri olay yerine gelerek konuyla yakından ilgilenmişler ve suçluyu tespit etmişlerdir. Tüm Polis ekiplerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ederiz.

Suçlunun tespit edilmesinin ardından Çevre Koruma Dairesi de yetkili kurum olarak konuya müdahil olmuş ve Polis’e gelerek suçlu hakkında devlet adına şikayetçi olmuşlardır. Çevre Koruma Dairesi’ne de ülkemizin yaban hayvanlarını korumada ve yasaları uygulamada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz.

Bu yaşananların ardından söz konusu yaban hayat teröristine Çevre Yasası nezdinde yasal cezai işlem uygulanmıştır. Devamının gelmesi dileğiyle emeği geçen herkese tekrardan teşekkürler…”