Pile’de, karı koca arasında çıkan kavga maddi hasar ve yaralanmayla sonuçlandı.

Evi ve berber salonunu ateşe veren, eşini de sırtından bıçaklayan 33 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Pile’de Y.K.(K-33) ve eşi M.K.(E-32) tartıştı.

Y.K., yatak odasındaki yastığı çakmakla tutuşturarak evi kundakladı ve eşi M.K.’yi sırtından bıçakladı. Y.K. evlerinin karşında bulunan ve eşinin işlettiği berber salonundaki eşyaları da çakmakla tutuşturdu. Sırtından yaralanan M.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken Y.K. tutuklandı, maddi hasara neden olan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

36 YAŞINDAKİ ÖDEMİŞ ARANIYOR

Polis, Girne’de sakin Emre Ödemiş’in (E-36) arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2 Mayıs’ta saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan Ödemiş’ten haber alınamıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TRAFİK KONTROLÜ İÇİN DURDURULDU, POLİSİ DARP EDEREK KAÇTI

Poliste tutuklu şahsın üzerinden yeşil reçeteye tabi hap çıktı

Trafik kontrolü için durdurulan, polisi darp ederek kaçan 30 yaşındaki sürücünün evinde uyuşturucu kalıntısı, poliste tutuklu bulunan bir şahsın üzerinde ise yeşil reçeteye tabi hap çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 22.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi Çemberi’nde trafik kontrolü için durdurulan sürücü C.R. (E-30) şüpheli davranışta bulundu. Arama için araca girmeye çalışan polis memuru, C.R. tarafından darp edildi. Araçtan düşüp başından yaralanan polis memurunun cep telefonu da hasara uğardı. Zanlı C.R. olay yerinden aracıyla kaçtı ancak sonrasında tepsit edilerek tutuklandı.

C.R.’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

POLİSTE TUTUKLU ŞAHSIN ÜZERİNDEN YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP ÇIKTI, BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan dün Lefkoşa’da, başka meseleden dolayı poliste tutuklu bulunan F.C.T.’nin (K-21) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 60 hap bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahısın yanı sıra H.A.H.E.(E-25) da tutuklandı. H.A.H.E.’nin evinde bir adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulundu ve emare alındı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Lefkoşa'da evinde rahatsızlanan 23 yaşındaki Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir hayatını kaybetti. 112 ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir (E-23) evinde rahatsızlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulans ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.