Son günlerde o kadar saçma sapan muhabbetler dönüyor ki sosyal medyada, gerçekten girip bakmak dahi istemiyorum…

Hangi ara bu kadar acımasız ve vicdansız oldunuz?

Hangi ara nefretinizi kusmak için bu kadar fırsat kollar oldunuz?

Özellikle son zamanlarda din konusu üzerinden yapılan ‘sözde eleştiriler’ haddini fazlasıyla aştı…

Ne zamandan beri kimin neye inanacağına karar verir oldunuz?

…

Bu eleştirilerin odağına da Tufan Erhürman’ı oturttular…

Bir kişi sol görüşlü veya sol bir partide genel başkan diye inançsız mı olacak?

Solculuk ne zamanda beri dinsizlik oldu?

Dua etmek ne zamandan beri ayıplanıyor?

…

Ama Tufan Erhürman linçi yetmedi…

Mustafa Akıncı da bu linçten nasibini aldı…

Birbirlerini linçleye linçleye gidiyorlar!

…

Bu ülkede bazı kişilerin en büyük sorunu ‘kavram karmaşası’ yaşamasıdır…

Siyaseti özel hayatlarına ve zihniyetlerine o kadar yanlış kavramlarla karıştırdılar ki, bir de üzerine egoları eklenince yeni bir siyasi görüş çıkardılar ortaya…

Tarih boyunca süregelen literatürlere geçen hiçbir düşünce biçimi ile bağdaşmayan…

Hadi hükümeti ve sağ partileri ağır bir şekilde eleştirmenize alıştık…

‘En doğruları’ siz biliyorsunuz ya…

Muhalifsiniz tamam…

Ama…

Solcular solcuları beğenmiyor bu memlekette...

…

Solcu olduğunu söyleyenlerin solculuktan haberi yok!

Bu bazı solcular için geçerli olduğu gibi bizim bazı sağcılarda da aynı kafa karışıklığı mevcut ne yazık ki!

…

Siyaset toplum ve insanlar için yapılır…

Her görüş, her farklı fikir toplumda renk ve çeşitlilik içindir…

Kavga ve linç için değil…

…

Sosyalizmin babası Karl Marx…

Sosyoekonomik değişimi savundu ve emekçi sınıfının çıkarları için etkin bir mücadele verdi…

Marx, fikirleri farklı diye kimseyi aşağılamadı, hakaret etmedi…

Bugün Karl Marx mezarından çıkıp gelse onun da düşüncelerini beğenmeyecek insanlar var aramızda…

Solculuk dersi verecek olanlar var…

Halt etmişsin çekil kenara diyecekler…

Bu olur emin olun…

Yazık…

…

Bir eleştiri yaparken insanın önce aynaya bakması gerektiğini düşünüyorum…

Önce aynaya bakmalı ki başkasını eleştirmek için hangi vasıflara sahibim diye düşünmeli insan…

Hiç birimizin kalıcı olmadığı bu dünyada insanları fikirleri ve inançları üzerinden eleştirmeyi doğru bulmuyorum…

En doğrusunu kim biliyor?

Doğru nedir?

Herkesin doğrusu nedir bilmem ama benim doğrum “Kalp kırmamaktır”…

…