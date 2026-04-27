BAHAR SANCAR YAZDI…

Doğu Akdeniz’de devam eden ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle tansiyon zaten yüksekken, sahnede yer alma ve rol çalma niyetinde olan figüranlar artık cümlelerini seçerek değil, göstere göstere mesaj vererek konuşuyor…

Emmanuel Macron ve Nikos Hristodulidis’in son açıklamaları da tam olarak bu çerçevededir…

Çünkü ortada açık bir saflaşma ve güç tahkimatı var…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya saldırıdır” diyor…

Kim saldırdı? Kimse…

Macron’un bu cümlesi, diplomatik veya Rum Yönetimi ile iyi ilişkiler çerçevesinde değil, doğrudan cephe açma ilanıdır…

…

Gelelim diğer söyleme…

Macron’un “Kıbrıs Avrupa’dır” vurgusu bazılarının kulağına hoş gelebilir…

Ama altını kazıdığınızda çıkan gerçek şu ki, Kıbrıs adası, Avrupa tarafından askeri ve stratejik bir cepheye dönüştürülüyor…

Gerilim hattı oluşturmak üzerine kurulu bu açıklamaları yapanlara baktığımda “Dev aynası” önünde kibrinde boğulmuş zavallılar görüyorum…

Fransa’nın Güney Kıbrıs ile yürüttüğü iş birliği “dayanışma” değil, “üs politikası”dır…

Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarında pay sahibi olma çabasından başka bir şey değildir…

Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa gördü ki, Avrupa Birliği topluluğu “Enerji Fakiri Topluluğu”ndan başka bir şey değil…

Demokrasileri enerji kıtlığına kadardı…

Şimdi her biri savaş çığırtkanı oldu…

…

Macron’un bu söylemlerinden sonra Siyonizmin baş şakşakçısı Rum Lider Hristodulidis’in açıklamalarına bakıyorsunuz...

Fransa’nın desteğini “tarihi” diye pazarlıyor…

Kendi ülkesini yabancı askerlerin üstü haline getiren bir kukla…

Kıbrıs adasını Avrupa’nın Doğu Akdeniz’deki ileri karakolu yapmak için çabalayan bir zavallı…

Bu, bir devletin egemenliğini güçlendirmek değil…

Egemenliğini bedavadan dış aktörlere satmaktır…

…

Güney Kıbrıs, stratejik konumunu vitrinde gösterişli cümleler ile Avrupa ve diğer emperyalist güçlere sunarken, savunmasını, güvenliğini ve halkının egemenliği ayaklar altına almıştır…

Ne kadar acınası ve aciz bir durum…

Allah kimseyi bu duruma düşürmesin…

Hristodulidis’in hayali, yanına aldığı 3-5 şarlatan ile Doğu Akdeniz’i kontrol etme arzusudur…

Enerji hatlarının kontrolü, deniz yetki alanları, bölgesel güç mücadelesinde yer sahibi olma hayalleri…

Ve Hristodulidis Güney Kıbrıs’ı, aklının yettiği bu oyunda bir koz olarak kullanılıyor…

Adayı askeri yığınağa çevirerek Rumların kime karşı silahlandığını hepimiz biliyoruz…

…

Rumlar; diplomasi değil, güç istiyor…

Çözüm değil, adanın taamında söz sahibi olmak istiyor…

Barış değil, daha fazla stratejik avantaj istiyor…

Bu yolun sonu ancak duvara çarpar…