Proje kapsamında oluşturulacak Bilim Kurulu tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı ve katılımlı çalışmaların ardından Eşek Yönetim Planı oluşturulacak ve hayata geçirilecek.

Karpaz Eşekleri Yönetim Planı İşbirliği Protokolü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yenierenköy – Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Taşkent Doğa Parkı adına Kemal Basat tarafından imzalandı.

ATAOĞLU; “AMACIMIZ, SORUNA BİLİMSEL, İNSANCIL VE KALICI ÇÖZÜM BULABİLMEKTİR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı açıklamada Çevre Koruma Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen Proje’nin bilimsel temellere göre tüm paydaşlar için kazanç getirecek şekilde gerçekleşeceğini, bunun garanti altına alınması için de projenin işleyişini denetlemekle sorumlu, Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi, Belediye, Doğa Park, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütlerinin de aralarında bulunacağı 11 kişilik bir bilim kurulunun kurulacağını dile getirdi. Amaçlarının yıllardır çözülemeyen başıboş eşek sorununa bilimsel, insancıl ve kalıcı çözüm üretmek olduğunu dile getiren Ataoğlu Projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında oluşturulacak Bilim Kurulu tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı ve katılımlı çalışmaların ardından Eşek Yönetim Planı oluşturulacak ve hayata geçirilecek.

BAKIRCI; “BELEDİYE OLARAK PROJEYE DESTEĞİMİZ TAMDIR”

Yenierenköy - Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da yaptığı açıklamada, başıboş eşek sorununun yıllardır bölge halkı için yarattığı sıkıntılara vurgu yaptı. Bölgenin var olan eşek sorununun nihai çözümüne ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakırcı, Belediye imkanları dahilinde bu Projenin başarılı olması için her türlü desteği vereceklerini de aktardı.

BASAT; “PROJE İLE KAZAN-KAZAN-KAZAN”

İmza töreninde Doğa Park adına da bir konuşma yapan Kemal Basat, 2017 yılından beri bölgedeki başıboş eşek sorununun çözümü için çalışmalar yaptıklarını, bu konuda ciddi bir bilgi ve tecrübe biriktirdiklerini anlattı. İmza edilen projenin 1 yıl hazırlık, 3 yıl uygulama ve 6 yıl yönetim olmak üzere toplam 10 yıllık olarak planlandığını, amacının ise bilimsel temellere dayalı bir ‘Eşek Yönetim Planı’ oluşturarak mevcut kaybet-kaybet-kaybet ortamının, yani hem başıboş eşeklerin bölgedeki hayvan refahına aykırı mağduriyetini, hem başıboş eşeklerden dolayı bölgedeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin yaşanan doğa tahribatını, hem de bölge halkının başıboş eşeklerden dolayı yaşadığı sıkıntıları çözerek, Proje sonunda durumu kazan-kazan-kazan’a çevirmek olduğunu aktardı.