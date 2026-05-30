Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçundan tutuklanan A.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fırat İşler, zanlının 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda bulundurduğu Ion Dinca adına kayıtlı Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna verdiğini söyledi.

Polis, zanlının bu şekilde “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçunu işlediğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve söz konusu pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını ifade ederek, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.