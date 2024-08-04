Blue Sea Otel’in tercih edildiği etkinliğe, Geçmiş Dönem 222. Bölge Başkanı Akıle Kader de katıldı ve katılımcıları ilk gün “Sorularla Inner Wheel” formatında bir sohbet toplantısında bilgilendirdi.

Etkinliğe Kybele IWK Kurucu Başkanı Nermin Anıl ve diğer kardeş IWK üyelerinden de katılım oldu.

Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin pekiştiği bu sosyal etkinlikte ikinci gün sabahın erken saatlerinde Akdeniz’in muhteşem sularında başladı.

Bellapais Begonvil IWK üyelerinden Pilates Eğitmeni Canan Koçak, katılımcılara denizde spor hareketleri yaptırarak güne enerjik bir başlangıç sağladı.

Müzik eşliğinde yemek yenip, içkiler yudumlandı ve dans edildi.

Bu etkinlik, herkesin keyif aldığı ve unutulmaz anılar biriktirdiği bir anı olarak hafızalara kazındı.