Soruşturma devam ediyor.

Ahmet İlkhan Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, Osman Akbulut ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından,

Polisin açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında Osman Akbulut (60), yönetimindeki KR 881 plakalı salon araçla Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Ahmet İlkhan (57) yönetimindeki KC 683 plakalı araçla çarpıştı.

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