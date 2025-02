GÜNDEM ÖZEL

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın ardından ekiplerinin duygularını sağlıklı ifade edebilmek için zamana ihtiyaç duydukları belirtilirken, gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

Kıbrıs’ın simgesi olarak kabul edilen eşeklerin öldürülmesi, ülkede infiale yol açtı ve tepkiler ardı ardına geldi.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın akıbetinin takipçisi olacağını kaydederek, “İnfial yaratan bu olayın faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır” dedi. Tatar, “Bu menfur olay vicdan sahibi sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır. Yaşanan bu zalimce olay karşısında halkımızın çok büyük bir çoğunluğunun tavır takınası ise acımıza bir nebze merhem olmuştur” dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı olarak olayın yakın takipçisi olacağını da açıklamasında kaydetti.

ATAOĞLU: SORULULARIN ADALETİN ÖNÜNE ÇIKMASI İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLAR ATILACAK

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ““Karpaz’da yaşanan hepimizi derinden sarsan ve üzen bir olaydır. Bu vahşeti şiddetle kınıyor ve sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulamak istiyorum” diyerek, “Bu tür vahşetlerin bir daha yaşanmaması için biz Bakanlık olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HARMANCI: GELİNEN ÜRKÜTÜCÜ DURUMUN NET KANITI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Eşek katliamları inanılmaz korkunç görüntüler, insanlığın ölümü ile birlikte gelinen ürkütücü durumun net kanıtı. Karpaz bu ülkenin en büyük değeri 40 yıldır maalesef bu bölgede ne sürdürülebilir turizm ne sürdürebilir doğal park, ne sürdürülebilir avcılık ne de sürdürülebilir bir yaşam döngüsü yaratılabildi. Tek yazılan hikaye zenginlerin hobisi olarak başlayan bölgede mülk sahibi olmanın kaçınılmaz döngü sonucu vahşi bir ticari duruma evrimleşmesi. Elimizdeki en büyük en olası elması insanlığımızla birlikte tüketiyoruz” dedi.

GAZETECİ NUPELDA KARABUĞDAY: O HAYVANLARA ACIMADAN KIYANLAR, HESAP VERECEK

Gazeteci Nupelda Karabuğday, vahşi olayla ilgili yaptığı açıklamada katillerin bir an önce bulunması istediklerini söyleyerek, “Doğum yapmaya çalışan eşeği bile vahşice katlettiler! Karpaz'ın simgesi güzelim canları öldürdüler! Bedduanın ötesine geçmek zorunda, beddua etmekle, kınamakla olmaz; KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ!!!!!! O hayvanlara acımadan kıyanlar, hesap verecek!!!” ifadelerini kullandı.

ALTIN PATİLER DERNEĞİ’NDEN SERT TEPKİ

KKTC’nin tanınmış sosyal medya platformlarından biri olan Altın Patiler Derneği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yine bir katliam haberine uyanıyoruz! Canice katledilen 14 can! Ve muhtemelen yine yakalanmayacak katil veya katiller! Buna dur demeyen devlet en az katiller kadar suçludur!” dedi.

CTP MİLLETVEKİLİ FİDE KÜRŞAT: SUÇLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karpaz’daki Yaban Eşeklerine Yapılan Vahşet, Cinayet Asla Kabul Edilemez” diyerek, suçluların derhal bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Kürşat, “Suçlular derhal bulunmalı, mevcut yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu topraklarda vicdanın ve yaşam hakkının savunucusu olmaya doğaya, yaşama, adalete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

ZEKİ ÇELER: ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINDA BİR AN ÖNCE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yaşanan vahim olayın caniliğin de ötesinde seri katilliğe adanmış bir vahşet olduğunu söyleyerek, “Bu memlekette yaşam sürdüren hangi canlı hangi ara bu caniliğe büründü. Özel koruma altında devletin himayesinde olan bu zavallı canlılara hele de doğum yapmakta olan bir anneye bebeği doğarken! Bu vahşeti işleyenlerin bir an önce bulunup en ağır şekilde yargılanmaları en büyük temennimdir ancak henüz geçmeyen hayvan refahı yasası yüzünden de ne kadar ceza alacaklarına dair şüphem var. Ayrıca ateşli silahlar yasasında da bir an önce değişikliğe gidilmesi ve sağlam bir denetim başlatılmasının zamanı da geldi ve geçiyor. Bu katliama karşı kimsenin susma hakkı yoktur!” diye konuştu.