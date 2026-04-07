06 Nisan 2026 tarihinde polise yapılan başvuruda, KKTC’de turist olarak bulunan 33 yaşındaki Mustafa Mert Günal’a 01 Nisan 2026 tarihinden bu yana ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, söz konusu şahıstan yaklaşık 5 gündür haber alınamadığını belirterek, kayıp olarak arandığını açıkladı. Yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, Mustafa Mert Günal’ı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın polis birimine bilgi vermelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.