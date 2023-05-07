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Polis açıklamasına göre, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan sürücü, aracıyla takla attı.

Girne’de bir otelde ani ölüm!

Girne’de bir otelde ani ölüm!

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, 29 yaşındaki Azat Babakulyyev dün gece saat 01.00 sıralarında 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araçla Gönyeli dönel kavşağına doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yaparak kazaya neden oldu.

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