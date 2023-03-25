Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.03.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Gzt. Kemal Aşık Caddesi üzerinde, henüz tespit edilemeyen meçhul sürücü yönetimindeki GG 929 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu GG 929 plakalı araç sürücü kaza yerinden ayrılmıştır. Araç sürücüsü aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.