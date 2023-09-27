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Zanlının aynı gün tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi.

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