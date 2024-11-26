Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket ve İtale-i Lisan” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 25.11.2024 tarihinde saat 23.15 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket meselesi ile ilgili olarak ikaz edilmek için görevli polisler tarafından Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğinde aşırı derece alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette olan zanlının evinin sokağında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunup, polislere hakaret ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının makul güç kullanarak kendisini suçüstü hali gereği tutuklamaya çalışan 2 polisi ittirerek darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde polis memuru A. S'nin sağ orta parmağını RHA 4532 plakalı aracın arka sağ kapısına sıkıştırdığını, polis memuru H. Ç'nin ise sağ el bileğine tekme vurup cırmalamak sureti ile her iki polis memurunu darp edip görevlerinden men ettiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntüleri incelendiğini ve tanık ifadeleri temin edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının daha önceden adada öğrenci olarak bulunduğunu ve 2024 yılında izni bittiğinden dolayı çıkış yapıp tekrardan KKTC' ye 12 Kasım 2024 tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İran vatandaşı olduğunu ve KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.