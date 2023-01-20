Kıbrıs Anneleri Sivil İnisiyatifi adlı oluşum, açıklamaları kamuoyunda tepkiye yol açan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a destek verdi. Yapılan destek açıklamasında tepkilerin üzülerek izlendiği belirtilerek, "Siyasiler de dahil birçok kesimin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu bir kez daha gördük." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ünsal'ın konuşmasının bağlamından koparıldığı ve İslam'a ve Allah'a hakarete uzanan bir sürece dönüştürüldüğü savunuldu.

Tartışmaya konu ifadelerin "Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamberin sünneti başta olmak üzere sahih İslâm kaynaklarına" dayandığına işaret edilen açıklamada, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın birer hafta arayla iki kez aynı sunumu gerçekleştirdiği ve seminere katılanların kamuoyunda yansıtıldığının aksine içerikten memnun kaldığı belirtilerek, seminere katılanların ötekileştirilmesine de tepki gösterildi.

Açıklamanın devamında "Modernlik de özgürlük de çağdaşlık da laiklik de kimsenin tekelinde değildir. Kimse hem çağdaş hem özgürlükçü hem laik hem de milli ve manevi değerlere saygılı çoğunluğu aşağılayamaz." ifadelerine yer verildi...