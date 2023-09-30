Bunlar da ilginizi çekebilir

Gazinin cenaze törenine, Özgüvercir’in yakıları, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkanı Vekili Akif Gülel, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının aimirleri, gazinin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, törenin ardından gazinin ailesine Türk bayrağı ile fotoğrafını verdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.