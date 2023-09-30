Öğlen vakti gerçekleştirilen törenle Abdulkadir Geylani Camisi’ine getirilen Özgüvercin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınmasının ardından Tokdemir Mezarlığına defnedildi.
107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, törenin ardından gazinin ailesine Türk bayrağı ile fotoğrafını verdi.
Gazinin cenaze törenine, Özgüvercir’in yakıları, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkanı Vekili Akif Gülel, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının aimirleri, gazinin silah arkadaşları ile vatandaşlar
katıldı.