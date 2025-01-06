Parkinson Hastalığında Güncel Bilgiler Panelinde, Parkinson hastalığı hakkında hem sağlık profesyonellerini hem de toplumun farklı kesimlerini bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yönelik güncel bilgiler aktarılırken, genetik faktörlerin hastalık üzerindeki rolü ve “KSTUKit Parkinson Tanı Kiti” için Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen araştırma projeleri de ele alınacak.

8 Ocak 2025 - 14:00

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali (Yenikent, Gönyeli)

KONUŞMACILAR:

1. “Parkinson Hastalığının Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi”

Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Doktoru

2. “Parkinson Hastalığının Genetik Mimarisi ve KSTUKit Parkinson”

Prof. Dr. Kerem Teralı