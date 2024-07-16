Okur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede birkaç çalışma bakanını ziyaret edip söz almasına rağmen hiç bir faaliyet göstermeyip kayıt dışı ekonomiyle alakalı sıkıntılarımızı onlara anlatıp ve bu işin arkasından gideceklerini sözlerini verip hiç bir icraat yapmadılar. Sanayi bölgelerinde ve özelde Kaporta,Makinist,Lastikçi başta olmak üzere her ilçede sektörel denetimlere çıkılacağını söylemelerine rağmen hiç bir faaliyet göstermediler."

Okur, ülkede her gün araç yangınlarının meydana geldiği ve bilinçsiz ustaların iş yapmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.