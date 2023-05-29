KTTB’den yapılan açıklamada, son dönemde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından özellikle hekimlerin klinik ve muayenehanelerinde yapılan diğer meslek gruplarına göre yüksek aylık sabit vergi ödemeleri konusu ve diğer sağlıkla ilgili sorunların görüşüldüğü belirtildi.

Ziyaret sırasında özellikle diğer meslek grupları ile aradaki farkın adil olmadığı, tabiplerin mağduriyet yaşadığı, kararın gözden geçirilmesi talep edildi.

Ziyarette, ülke genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan tıbbi atık konusunda LTB’nin atık toplama ve imhasında daha ciddi bir organizasyona girmesi gerektiği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin birlikte çalışmaya açık olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm ülkede olduğu gibi, Lefkoşa’da da güzellik merkezlerinde hekim veya hekim olmayan kişilerin merkez için alınan izine ters şekilde botoks, dolgu gibi tıbbi işlemleri halk sağlığa aykırı ve yasa dışı uygulaması ile ilgili ortak mücadele edilmesine karar verildi.

Yaklaşan yaz ayı nedeni ile artan sineklerle mücadelenin önemli olduğu, özellikle Kıbrıs’ta da görüldüğü bildirilen Asya Kaplanı sivrisineğinin alerjik reaksiyonlar yanında esas Batı Nil, Sarı Humma, Dang Ateşi, Zika ve Chikunguya virüslerine bağlı enfeksiyonlara neden olabileceği için tür belirleme ve sineklerle etkin mücadelenin çok önemli olduğu belirtildi.

Sineklerle mücadelenin kimyasal yollarla değil biyolojik mücadele ile olması gerektiği vurgulandı.

Tüm ülkede olduğu gibi Lefkoşa bölgesinde de özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, kadın-çocuk sağlığı ve halk sağlığı konularının merkezi yönetimler yanında yerel yönetimlerin de sorunu olduğu ve çalışmalar yapması gerektiği kaydedildi.

KTTB yönetim kurulu olarak, sağlıkla ilgili konularda hem merkezi hem yerel yönetimlerle, LTB ile birlikte çalışmaya açık olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlar neticesinde, KTTB ile LTB sağlık komisyonunun ortak toplantılar düzenlemesine ve çözümler üretilmesine karar verildi.