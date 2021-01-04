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“18 OCAK TARİHİNDE EĞİTİME YENİDEN BAŞLANACAK"

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda yarı yıl tatili bugün başladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:46
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“18 OCAK TARİHİNDE EĞİTİME YENİDEN BAŞLANACAK"

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda yarı yıl tatili bugün başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlanarak bir haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını açıkladı

Amcaoğlu ayrıca, Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, sınavın yapılacağını kaydetti.

TAK muhabirine açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devam edileceğini vurguladı.
Bu dönemi geçirmek için tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunan Amcaoğlu, eğitim yılının planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde tekrar başlamasını öngördüklerini belirtti.

Öğrencilere bir haftalık ders tekrarı yapılmasının ardından okul sınavlarının yapılacağını dile getiren Amcaoğlu, ayrıca Kolej Giriş Sınavlarının da planlandığı şekilde yapılacağını kaydetti.
  
Öteyandan, 31 Aralık’tan 18 Ocak’a kadar dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri durdurulurken, bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavlarının Covid-19 tedbirleri alınmak şartıyla yapılabileceği açıklanmıştı.

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