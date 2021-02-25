Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk

Araç muayene listesi yeniden düzenlendi

2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 16:33
1039 Okunma
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyiti Resmiye Canaltay imzasıyla, 1974 Motorlu Araçlar ve yol trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi uyarınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

Açıklamada, 2020-2021 Muayene Listesi’ne http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/muayene%20listesi.pdf bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

Ayrıca, salgın dolayısıyla Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerine gitmek istemeyen araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’yi ziyaret ederek muayene harçlarını internet üzerinden yatırabileceği de bildirildi.

Son Güncelleme: 25.02.2021 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e eleştiri
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e eleştiri
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan açıklama
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan açıklama
Pilli: "Pandemiyle mücadeleye devam edeceğim"
Pilli: "Pandemiyle mücadeleye devam edeceğim"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim