Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ersan Kaşif bugün basın toplantısı düzenledi.

Kaşif toplantıda yaptığı konuşmada, sendikanın iki senedir çok büyük bir kavga içerisinde olduğunu belirterek, kurumun yaşatılmasıi için gereken yatırımların yapılması adına uğraş verdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar Ekonomi Bakanlığı görevine gelen tüm kişilerin KIB-TEK'e gerekli yatırımları yapmaktan kaçındığını dile getiren Kaşif, 'neden bu yatırımlar yapılmıyor?' diye sordu.

KIB-TEK'le ilgili her türlü bilgi ve veriyi bakanlıklara sunduklarını ve yapılması gerekenleri sıraladıklarını kaydeden Kaşif, bilimsel raporlara rağmen sürecin oyalandığını kaydetti.

"Arıklı yalan yanlış senaryoyla halkı oyalıyor"

Kaşif sözlerine şöyle devam etti:

" Tarih 20 Haziran 2020. Türkiye'den başkanlık temsilcisi, Enerji Bakanı TEAŞ ve BOTAŞ Genel Müdürü'nün katıldığı, KKTC'den ise Ekonomi Bakanı Müsteşarı, KIB-TEK Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ve EL-SEN'den yöneticiler birlikte telekonferansa katıldık. Burada kabloyla elektriğin adaya gelmesinin teknik olarak mümkün olmasına rağmen, siyasi engellemelerden dolayı gerçekleştirilemeyeceği kanattına varıldı. Aynı toplantıda KKTC'ye yapılacak yatırımın doğalgaz olduğuna karar verildi. Hatta ikinci toplantı konusu da doğalgazın adaya nasıl getirileceği idi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı tüm bunları bilmesine rağmen yalan yanlış bir kablo senaryosu ile halkı oyalıyor. Biz EL-SEN olarak buna izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi artırıp, kavgamıza devam edeceğiz"