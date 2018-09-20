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Binlerce Kıbrıslı Rum, Kuzey'de TL'ye akın ediyor

20 Eylül 2018 Perşembe 10:08
Binlerce Kıbrıslı Rum, Kuzey'de TL'ye akın ediyor

TL'nin Euro karşısında değer kaybetmesi Kıbrıs'ta hareketliliğe yol açtı. Kuzey ile Güney arasında bazı ürünlerin fiyat farkı yüzde 70'e kadar çıkınca, binlerce Rum alışveriş için kuzeye geçmeye başladı. Sınırdaki kuyruk kilometrelerce uzarken, Rumlar ile Türkler arasındaki etkileşimin artması milliyetçi söylemlerin gerilemesini de sağlıyor.

TL'nin Euro karşısında değer kaybetmesiyle beraber, Türk lirasını kullanan KKTC piyasası, euro'yu kullanan Kıbrıslı Rumlar açısından cazip hale gelmiş durumda. Çok sayıda ürün ve hizmetin güneye kıyasla yüzde 30 ila yüzde 70 arasında oranında daha ucuz olması ile nedeniyle, son haftalarda binlerce Kıbrıslı Rum sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturarak kuzeye geçip ihtiyaçlarını Kıbrıs Türk piyasasından karşılıyor.

ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİ EKONOMİK KRİZ Mİ SAĞLAYACAK?

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın özel haberine göre, Kıbrıslılar yeni süreçte gerek benzin ihtiyacını, gerekse diğer ihtiyaçlarını Larnaka'ya komşu olan Beyarmudu ve diğer Türk köylerinden karşılamaya başladı. Kuzeye geçişlerin sıklaşması ve Kıbrıslı Türklerle daha fazla bir araya gelmesiyle beraber, ada halkının zihin dünyasında değişimler yaşandığı belirtiliyor. 

KUYRUK UZADI, SINIRI GEÇMEK 2 SAATİ GEÇTİ

Binlerce Rum tarafından her gün sınır kapılarında oluşturulan kuyruklar haftasonları kilometreleri bulmaya başladı. Eskiden adanın en işlek sınır kapısı olan Metehan-Kermia-Ağios Domotios'ta ortalama geçiş süresi 15-20 dakikayken, şimdilerde bu süre 1,5 ile 2 saati bulabiliyor. Aynı durum diğer kara kapıları için de geçerli. Mağusa bölgesinde Kuzey Kıbrıs'ı İngiliz Üsleri ile bağlayan iki kara kapısı ihtiyacı artık güçlükle karşılayabiliyor.

 HÜKÜMET YENİ ŞERİT AÇTI

Bu durumun bir nebze kolaylaştırılması için adanın kuzeyinde çeşitli planlar ve fikirler de masaya yatırılmış durumda. Bu haftanın başından itibaren hükümet Metehan kapısında üçüncü bir şeridi hizmete açtı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ise adanın bazı noktalarında yeni sınır kapılarının hızla açılması gerektiğini söylüyor. "Krizi fırsata çevirelim" şiarı ile harekete eden tüketici örgütleri ise sınır kapılarındaki denetimlerin azaltılması fikrini öne çıkarıyor.

BENZİN, İLAÇ VE SİGARADA BÜYÜK FARK

Kıbrıslı Rumları Kıbrıs Türk piyasasına iten sebeplerin başında adanın güneyi ile kuzeyi arasındaki büyük fiyat farkları öne çıkıyor. Benzin, Kıbrıs'ın kuzeyinde adanın güneyine oranla neredeyse yarı fiyatına satılıyor. İlaç ve sağlık harcamaları açısından durum daha da ilginç. Türkiye'den ithal edilen ve adanın her iki yakasında da kolesterol tedavisinde kullanılan tanınmış bir firmanın ilacı güneyde 22 Euro'ya satılırken, kuzeyde 7-9 Euro bandında temin edilebiliyor. Ünlü bir sigara markasının paketinin güneydeki fiyatı 4,80 Euro iken aynı paket adanın kuzeyinde yaklaşık 2 Euroya satın alınabiliyor.

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TLKuzeyKKTCHaber
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