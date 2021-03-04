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Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu

St. Hilarion Kalesi’nde dün Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, kalede bulunan kafeterya tamamen yanarken, tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını bildirildi.

04 Mart 2021 Perşembe 12:48
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Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar St. Hillarion Kalesi’ne giderek yanan yerleri inceledi son durum hakkında bilgi aldı.

St. Hilarion Kalesi’nin, kültürel miras ve tarihi zenginlik açısından en önemli simgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Milli mücadelede de kale ve bu bölge çok önemli bir yer teşkil ediyor” dedi.

“Tarihi zenginliğin bir simgesi olan böylesi bir yeri korumak için devlet ve hükümetin elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ancak yıldırım düşmesi sonucu çıkan bu yangında hiçbir ihmal veya kusur yoktur. Bu olağanüstü koşullarda derhal müdahale eden gerek itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri’nin bu olağanüstü şarlarda bu yangının daha fazla yayılmasını engelleyen değerli kardeşlerime özellikle teşekkür etmek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin imkanları ölçüsünde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla bu tarihi bina için gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
        
        
 

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