Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Danışma Kurulu çalışmaları çerçevesinde Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Taner Erginel, Prof.Dr.Ata Atun,E.Kıdemli Savcı Güven Silman ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf’la Cumhurbaşkanlığında bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’da hazır bulundu.
Danışma Kurulu güncel,hukuki ve siyasi konular yanında dış politika ve Kıbrıs konusu bağlamında Cumhurbaşkanına mevcut birikimlerini aktaracak.