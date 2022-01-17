Künye
Kıbrıs 5
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda  Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’da hazır bulundu.

17 Ocak 2022 Pazartesi 21:21
768 Okunma
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
banner108

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Danışma Kurulu çalışmaları çerçevesinde Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Taner Erginel,  Prof.Dr.Ata Atun,E.Kıdemli Savcı Güven Silman ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf’la Cumhurbaşkanlığında bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda  Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’da hazır bulundu.
Danışma Kurulu güncel,hukuki ve siyasi konular yanında dış politika ve Kıbrıs konusu bağlamında Cumhurbaşkanına mevcut birikimlerini aktaracak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Savaşan: Bu ülkede her şeyin temelinde siyasi istikrarsızlık yatıyor
Ahmet Savaşan: Bu ülkede her şeyin temelinde siyasi istikrarsızlık yatıyor
Yeni kraliçe veya kralın bulunması için ilan verildi
Yeni kraliçe veya kralın bulunması için ilan verildi
Aktunç: Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız
Aktunç: Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim