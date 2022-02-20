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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

20 Şubat 2022 Pazar 10:16
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel başkanlığında saat 15.00’te toplanacak genel kurulun gündeminde, Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.

23 Ocak Pazar günü yapılan Milletvekilliği Erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat’ta ant içerek göreve başlamıştı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık etmişti. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluünal üstel
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