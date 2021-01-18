Doktor İpekdal, aşılar konusunda uyardı!

Nöroloji uzmanı. Dr. İlker İpekdal Sağlık Bakanlığı yetkililerine uyarılarda bulundu.
Sosya medya hesabı üzerinden açıklama yapan İpekdal, Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili detaylı bilgiler vererek, aşının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.
İpekdal'ın açıklaması şöyle:
Sağlık Bakanlığı Yetkilileri Dikkatli Olmalı
1- Aşı programına sağlıkçılarımızın ve halkımızın ilgisi oldukça yüksek. Ancak, organizasyon bu ilginin çok çok gerisinde.
2- Aşılama sırasında bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıyor. Bu konu ivedilikle hayata geçirilmelidir.
3- Pfizer-BioNTech aşısı da 1080 adet Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.
- Bu aşı -70 santigrat derecede saklanmalı.
- Aşı hazırlanırken, sulandırılırken çalkalanMAMAlı!
- Bu aşı -70 santigrat derecede (6 ay) veya -20 santigrad derecede özel kutularda (5 gün), kendi özel koruma kaplarında (15 gün), 2-8 santigrad derece arasında (5 gün) saklanmalı.
- Aşı flakonunun içerisindeki artan son doz asla kullanılmamalı, bu artan miktar, diğer flakondaki aşı ile karıştırılmamalı, doğrudan atılmalı!
- Bilgilendirilmiş onam formu bu aşı için de verilmeli.
- Aşının özelliği nedeniyle, bireylere aşı yapılmadan önce en azından allerji ve herhangi bir otoimmün hastalık geçmişi sorgulanmalı.
- Bu aşıyı yaptıranlar, ileriye dönük takiplerin sağlıklı yapılması adına çok iyi kayıt altına alınmalı.
- Aşıyı yaptıran kişi, olası bir allerjik reaksiyon riskine karşı 10-15 dakika aşının yapıldığı merkeze yakın bir bölgede bekletildikten sonra gönderilmeli.
Özet: Pfizer-BioNTech'in aşısının nakli ve yapılması aşaması İLK DEFA TECRÜBE EDİLECEKTİR. Coronavac(Sinovac) aşısına göre çok çok daha dikkatli ve organize olunması gerekmektedir.