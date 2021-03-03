Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

Eğlence sektörü sivil itaatsizliğe gidiyor

Eğlence Sektörü İnisiyatifi, “artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek, Cuma gününe kadar sonuç üretilmemesi durumunda sivil itaatsizlik başlatacaklarını ve mekanlarını açacaklarını duyurdu.

03 Mart 2021 Çarşamba 19:48
369 Okunma
Eğlence sektörü sivil itaatsizliğe gidiyor

Açıklama şu şekilde:

“Bar, club ve eğlence sektörü işletmeleri olarak Aralık 2020’den beridir kapalı durumdayız. Bu süreç içerisinde devlet tarafından hiçbir maddi katkı alamayan işletmelerimizin artık dayanacak gücü kalmamış ve kapanma noktasına gelmiştir.

Daha önce yaptığımız eylem sonrasında gerek dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu bizlere ülkede açılma olması durumunda herkesin açılacağı ve diğer çözüm yolları konularında sözler vermişlerdi.

Gelinen süreçte yavaş yavaş açılmaya gidilirken, binlerce kişiye ekmek kapısı olan işletmelerimizin geleceği ile ilgili kaygılar yaşıyoruz. Sadece eğlence olarak bakılan sektörümüzle ilgili artık bir yol haritasının bizlerin önüne konulmasını istiyoruz. Aksi durumda Res-Bir’in almış olduğu “sivil itaatsizlik” kararını bizler de her şeyi göze alarak gündemimize alacağız.

“Sağlık Her Şeyden Önde Gelir” diyerek bugünlere çok fazla ses çıkarmadan, halkın sağlığını düşünerek gelmiş durumdayız. Her görüşmemizde verilen sözlerin tutulmaması, bizleri hep yaralamıştır.

Gerek 2020 Mart ayında yaşanan kapanma, gerekse de aralık ayında gidilen kapanma sürecinde hiçbir maddi destek alamayan eğlence sektörüne sahip çıkılmasını istiyoruz.

Sonuç olarak cuma gününe kadar karar üretilmemesi durumunda Res-Bir gibi pazartesi günü bizler de iş yerlerimizi açacağımızı duyururuz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ AÇIKLAMA YAPTI
KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Hüseyin Kanatlı ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı
Hüseyin Kanatlı ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı
Saint Hilarion’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
Saint Hilarion’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim