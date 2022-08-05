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FALYALI SUİKASTİ! ELİ KANLI KATİLLER ADALET HUZURUNDA

05 Ağustos 2022 Cuma 09:05
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FALYALI SUİKASTİ! ELİ KANLI KATİLLER ADALET HUZURUNDA
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Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Savcı, duruşmada sona gelindiğini itham ve duruşma sürecine başlanacağını söyledi.

Eli kanlı katillerin davası 12 Ağustos'a ertelendi.

Öte yandan da ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 05.08.2022 09:46
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