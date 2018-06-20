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“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”İn sonuçları açıklandı

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü; Direnç Betmezoğlu’nun “Beşparmağın Güzelliği”, Tünay Özyay’ın “Zaman Yolculuk II” ve Kemal B. Caymaz’ın “Yeter I” isimli eserlerinin oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:07
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”İn sonuçları açıklandı

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 14 kişinin 49 eserle katıldığı ve seçici kurul üyeliklerini Nilgün Güney, Filiz Ankaç ve Şenol Özdevrim’in yaptığı yarışmada, mansiyon “Üç Direk Bach İçin Ayakta” isimli eseriyle Buğra Göksu’nun, jüri özel ödülü de “Of Roots and Links; Cacti” isimli eseriyle İbrahim İnce’nin olurken, 12 kişinin 28 eseri sergilenmeye değer bulundu.

Kültür Dairesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülü de verilen yarışmada, başarı ödülünü almaya hak kazanan eserlerin her birine 2 bin TL’lik, mansiyon almaya hak kazanan esere 750 TL’lik ve jüri özel ödülünü almaya hak kazanan esere de 500TL’lik para ödülü verilecek.

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Ödül töreni ve sergi açılışının birlikte yapılacağı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Sergide ödüllü eserlerle birlikte sergileme alan Ali Genç’in “Lojman1” ve “Lojman2”, Buğra Göksu’nun “Üç Direk Bach İçin Ayakta (Mansiyon)”, “İsimsiz” ve “Durdu ve de Durdu”, Celal Atikler’in “Balıkçı 2”, Direnç Betmezoğlu’nun “Beşparmağın Güzelliği (Başarı Ödülü)” ve “Seken Taş”, Hasan Kayıplar’ın “Torslu Kompozisyon 1”, “Torslu Kompozisyon 2”, “Torslu Kompozisyon 3” ve “Torslu Kompozisyon 4”, İbrahim İnce’nin “Of Roots and Links; Cacti (Jüri Özel Ödülü)”, İlayda Kürde’nin “Graceful Hand”, “Hopeful Hand” ve “Amusing Hand”, İlayda Özbekoğlu’nun “Ankara'nın Doğuşu”, “Mavinin Sıcaklığı” ve “Erilta’nın Gücü”, Kemal B. Caymaz’ın “Yeter I (Başarı Ödülü)”, “Yeter II” ve “Yeter IIl”, Nurtane Karagil’in “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Palm Beach)”, “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Anıt)” ve “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Liman)” Osman Onat Alicik’in “Balkon Hayatı” Tünay Özyay’ın “Zaman Yolculuk II(Başarı Ödülü)” ve “Zaman Yolculuk: Renklerin Altın Çağı”, isimli eserleri de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

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