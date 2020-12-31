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Hekimlerden uyarı: Kurallara uyalım

Tabipler Birliği, pandemi önlemlerinde devamlılığın, kurallara uyulmasının ve denetimin önemini vurguladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 14:23
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Hekimlerden uyarı: Kurallara uyalım

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB),  Koronavirüs pandemisinin ciddiyetini koruduğuna ve yeni dalgalar beklendiğine işaret ederek, önlemlerin devamlılığı, kurallara uyulması ve denetimin çok önemli olduğunu vurguladı.

KTTB yeni yıl nedeniyle yayımladığı açıklamada, hayatın devamlılığı, ekonomik ortamın sürekliliğinin şart olduğunu, ancak bu gözetilirken toplumun sağlığı, yani halk sağlığının birinci öncelik olması gerektiğini kaydetti.

“Psikolojik yorgunluğun yol açtığı rahatlık ve vazgeçmişlik tehlikeli”

Halkta izlenen bu yılın psikolojik yorgunluğunun yol açtığı rahatlık ve vazgeçmişlikle (umursamazlık) konunun tehlikeli bir hal aldığına işaret edilen açıklamada, birliğin, salgınla mücadelede sorumluluğu gereği, sağlık çalışanlarının yaşanan riskle sayılarının azalmasının sağlık sisteminde yarattığı aksama tehlikesinin her zaman takipçisi olacağı belirtildi.

Son zamanlarda market, lokanta, semt pazarı, kafe, butik gibi alışveriş mekanlarında denetim zafiyeti olduğuna işaret edilen açıklamada, yerel yönetimler ve hükümet edenlerin bu konuda ciddi sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Halka, hükümete ve yerel yönetimlere uyarılar

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu zaaf yanında riski daha da artıran ve kalabalığın daha çok olmasına zemin yaratan alışveriş çadırı gibi yeni iş yerlerine de izin verildiğini görmekteyiz. Zaten çok az olan denetim disiplinimizin bu yerlerde nasıl yapılacağı şüphelidir. Bu konuda halkımızı ve hükümetimizi ve yerel yönetimleri tekrar uyarır, daha sağlıklı ve tedbirli bir 2021 dileriz.”

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