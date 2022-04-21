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“iki büyük partinin kuracağı bir hükümet veya mevcutun devamı”

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, önerilerinin; ilk olarak geniş tabanlı teknokrat bir hükümet, olmazsa iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, son olarak da mevcut hükümetin devamı olduğunu söyledi.

21 Nisan 2022 Perşembe 15:37
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“iki büyük partinin kuracağı bir hükümet veya mevcutun devamı”

Arıklı, hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir ihtimal olduğunu kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Arıklı, ortaya çıkan durumun üzücü bir durum olduğunu söyledi.

“Beklenmeyen, ciddi bir kriz” olarak nitelediği hükümetin istifasının ardından ortaya çıkan sorunun zaman kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, önerilerinin; “Geniş tabanlı teknokrat hükümet veya iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, üçüncü alternatifin de şu anki hükümetin devamı şeklinde” olduğunu dile getirdi.

Şu anda ülkede kaotik bir ortam olduğunu ve bunun daha da zor günleri getireceğini işaret eden Arıklı, Cumhurbaşkanının yarın tüm görüşmelerini tamamlamasının hemen ardından görevlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, çünkü ciddi tedbirler alınması gerektiğini, devlette devamlılığın esas olduğunu ama şu anki durumda örneğin hükümetin Kıb-Tek ile ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek bu kararları kimin alacağını sordu.

O yüzden acil bir şekilde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme gerektiğini, görevi alanın da acil şekilde hükümeti kurması gerektiğini ifade eden Arıklı, soru üzerine; hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir yol olduğunu, demokrasilerde son sözün halkın olduğunu kaydetti.

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