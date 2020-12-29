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KANBER: “HERKES ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU ALMALI”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 09:57
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KANBER: “HERKES ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU ALMALI”

Ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencilerinin gelebilmesi için özel sektörün elinden geleni yaptığını söyleyen Kanber, “Herkes bu noktada üzerine düşen sorumluluğu alacak. Özel sektör alacak, devlet alacak, üniversiteler alacak. Özel sektör elini taşın altına koydu, devlet de gerekli girişimleri yapacaklarını söylüyor. Üniversiteler ayağı da var. Onlar ne yapacağını da açıklamalı” dedi.

Ülkemizdeki yurtların gelir kaybının bir yıldır yüzde yüz oranında olduğunu da söyleyen Kanber, “Bu yurtlar Kalkınma Bankası’na borçludur. Bu sektörlere dokunursanız batacaklar. Biz çıkıp yapan mı söyleyelim. ‘Sokaklar insan kaynar, esnaf coştu mu?’ diyelim. Birbirimizi kandırmayalım. Bir hotelde belki de bin kişi çalışır. 20 otel çalışmadığını düşünün” dedi.

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