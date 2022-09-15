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"Kıbrıs konusunda resmi müzakereler için zemin bulunmuyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen kapalı oturumda milletvekillerine Kıbrıs konusunda bilgi verdi.

15 Eylül 2022 Perşembe 20:43
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"Kıbrıs konusunda resmi müzakereler için zemin bulunmuyor"


Meclis’te yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Anamuhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman basına açıklama yaptı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis toplantısında ayrıntılı bilgiler verdiğini ve muhalefetin de görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sorulan soruları yanıtladığını dile getiren Töre, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te kapalı oturumların paylaşılamayacak bilgiler verilmesi gerektiği durumlarda yapıldığını ancak bugünkü toplantıda zaten bilinen konuların paylaşıldığını söyleyerek, “Zaten paylaşılan bilgilerin kapalı oturum yapılarak verilmesinin bir anlamı olmadığı görüldü” dedi. Erhürman, toplantıda CTP’nin görüşlerini aktardığını dile getirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, şu anda sunulan ön şartlar nedeniyle Kıbrıs konusunda resmi müzakereler için zemin bulunmadığını belirtti.

Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler konusuna değinen Erhürman, önerilerin olduğu gibi kabul edilmesini savunmadıklarını ancak Türk tarafının masaya görüşlerini ortaya koyabileceğini söyledi. Erhürman, örneğin Türkiye’nin de dahil olabileceği projelerle, Doğrudan Ticaret Tüzüğü, karma evliliklerden doğan sorunlar, TL kullanımından oluşan sorunlar gibi farklı konulara çözüm aranabileceğini belirtti.

Erhürman, müzakerelerden kaçan taraf olmamak gerektiğini söyleyerek, federal çözüm modelini desteklediklerini ve bu modelin BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer aldığını söyledi.

BM şemsiyesi altında yapılan görüşmelerin Cumhurbaşkanları olarak değil, iki toplum lideri arasında yapıldığını dile getiren Erhürman, federasyon görüşmelerinde tartışılanın iki eşit halktan neşet eden bir halk olduğunu belirtti.

Federasyonun yama olma anlamına gelmediğini dile getiren Erhüman, konjonktürün Kıbrıslı Türkleri Güney Kıbrıs’ta iş arayacak, esnafı, Güney Kıbrıs’tan gelen talebe yüzünü çevirecek noktaya getirdiğini söyleyerek, turistlerin Larnaka Havalimanı’ndan ülkeye geldiğini söyledi. Erhürman, “Konjonktür bizi bağımlı hale getirmeye başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York’ta yapacağı temaslara da değinen Erhürman, Kıbrıslı Türkler açısından herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmediklerini, ileriye dönük beklentiler oluşturmadığını söyledi.

“Verimli ve anlamlı bir toplantı geçirdiğimizi söylemem mümkün değil” diyen Erhürman,  önceki Cumhurbaşkanları döneminde bu tarz toplantıların sıklıkla yapıldığını ancak bu dönemde bunun yapılmadığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Ersin TatarTufan ErhürmanCTPMeclis
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