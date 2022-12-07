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Liderler Anlaşmaya vardı!

Ersin Tatar ve Anastasiadis anlaştı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:06
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Liderler Anlaşmaya vardı!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı  Anastasiadis,  yeni yılın başlarında yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İLE Rum lider Nikos  Anastasiadşs Colin Stewart’ın davetlisi olarak aylardan sonra ilk kez bir araya geldi. Elde edilen bilgilere göre iki lider buzları  eritme ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasının yöntemlerini bulma çabaları çerçevesinde yeni yılın başlarında sosyal bir yemekte yeniden bir araya gelme konusunda anlaştılar.

 

Son Güncelleme: 07.12.2022 22:15
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