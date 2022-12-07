Liderler Anlaşmaya vardı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, yeni yılın başlarında yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İLE Rum lider Nikos Anastasiadşs Colin Stewart’ın davetlisi olarak aylardan sonra ilk kez bir araya geldi. Elde edilen bilgilere göre iki lider buzları eritme ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasının yöntemlerini bulma çabaları çerçevesinde yeni yılın başlarında sosyal bir yemekte yeniden bir araya gelme konusunda anlaştılar.



