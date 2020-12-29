Olgun:5+1 gayriresmi konferansın Şubat ayında gerçekleşmesi öngörülüyor

Müzakereci Ergün Olgun, BRT’de yayınlanan #burasıönemli programına konuk oldu.

Kıbrıs Sorunu’nda yeni durumu, perde gerisinde devam eden diplomatik görüşmeleri ve yakın geleceği değerlendiren Ergün Olgun, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğinin esas olduğunu vurguladı.

Ergün Olgun, “ Egemen eşitliğimiz, bize gösterilecek saygıdır. Bu, yeni sürecin temelini teşkil edecektir. Bir paket olarak biz bu süreci düşünüyoruz. Paketin temelinde mutlak eşitliğimiz kabul edildiği takdirde, binanın üzerini daha kolay inşa edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta artık yepyeni bir durum olduğuna işaret eden Ergün Olgun, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, doğalgaz süreçleri ve bölgesel gelişmelerin, Kıbrıs’ta eşit egemenlik temelinde bir anlaşmayı gittikçe zorladığını ifade etti.

Üst Düzey BM yetkilisi Lute’un önümüzdeki günlerde yeniden Adaya geleceğini hatırlatan Olgun, “Sayın Lute iki tarafın da müzakerecileriyle temas halindedir. Şubat ayının ikinci yarısında olmak üzere 5+1 konferansın gerçekleşmesi öngörülmektedir” diye konuştu.

Olgun, konferansın gerçekleşeceği yer ile ilgili bir netlik olmadığını da ifade etti.

Beşli konferansın Türk Tarafının talebi olduğunu hatırlatan Olgun, “Gündemi bellidir. Kıbrıs’ta yeni durumu kabullenmek, değişen şartları değerlendirmek, ortak zeminin bulunup bulunmadığı gözden geçirmek gerekir. Biz onu konuşuruz, şunu konuşmayız noktasında değiliz. Bir durum tespiti gerekmektedir. Yeni durum gözardı edilemez. Şunu net olarak söylemek gerekirse, Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeyeceğiz. Tavrımız kesindir. Kıbrıs Türk tarafı egemen eşitlik, uluslararası eşit statü temelinde, Rum Tarafı ile açık gündemle müzakere masasına oturmaya hazırdır. İlişkinin şekli, adı derinliği, önceden tarife gerek yoktur. Bunu Rum tarafı ile konuşmaya hazırız. Açık ve netiz. Pozisyonumuz nettir. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, eşit uluslararası statüde iki egemen devlet ilkesinde, mutlak eşitlik temelinde, bir ilişki geliştirme arayışındadır” dedi.

Müzakereci Ergün Olgun, bilimsel rasyonel akıl ile bu talebi dile getirmekte olduklarını ifade etti.

Rum tarafıyla iş birliği içinde olmanın en sağlıklı ilişki olacağını dile getiren Olgun, “Kıbrıs’ta yeni şartlar var. KKTC’deki tüm siyasi partilerin amacı güneyle iş birliği içinde olmaksa, cumhurbaşkanlığının da söylediği budur. Cumhurbaşkanlığı gerçekçi bir yol izleme noktasındadır. BM’nin temel kararlarına ters düşülmemektedir” dedi.

“Herkes Kıbrıs Türkünün iradesinden bahsediyor. İrade, egemenlik demektir” diyen Olgun, “Egemenliğimizi herkese karşı koruyalım. Yalnız Türkiey’ye karşı değil. İradeyi Güney’e karşı da kullanalım” dedi.

Müzakereci Olgun BRT’ye konuştu

“5+1 gayriresmi konferansın Şubat ayında gerçekleşmesi öngörülüyor”

“Gelişmeler, Kıbrıs’ta eşit egemenlik temelinde anlaşmayı gerektiriyor”



