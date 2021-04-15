Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
Flaş Haber
73 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

"Önümüzdeki 15 gün bizler için çok önemli"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bölgede Yeşilköy’de 1, Yenierenköy’de 7 toplamda ise 8 vaka tespit edildiğini açıkladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 21:26
615 Okunma
"Önümüzdeki 15 gün bizler için çok önemli"

Yeşilırmak’ın paylaşımı şu şekilde:

Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur,

"Bölgemizde Yeşilköy de 1, Yenierenköy de 7 toplam da ise 8 vakamız tespit edilmiştir. Bölgemiz kırsal bölge olması hasebiyle çok fazla temaslı olduğu aşikardır. Dün yapılan 269 PCR testinde sadece 1 pozitif vakaya rastlanmıştır ancak bu sonuç sizleri yanıltmasın çünkü temaslı olan vatandaşlarımızın pozitife dönme süreci minimum 4 yada 5'ci günü bulmaktadır dolayısıyla rehavete kapılmamak gerekir. Ayrıca kendini gizleyen ve korkan vatandaşlarımızın da toplum sağlığını düşünerek hareket etmeleri çok önemlidir. Bununla birlikte temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde kendilerini en az 1 hafta izole etmeleri, test yaptırmaları veya bizlere 0542 854 69 68 numaralı telefondan ulaşmaları sürecin atlatılması bakımından elzemdir. Haftaya salı günü temaslı olan vatandaşlarımız ile birlikte genel bir tarama yaparak durumu kontrol altına almayı planlamaktayız. Bu kapsamda 1 hafta süresince vatandaşlarımızın toplu bulunabileceği Kahvahane, Berber, Kuaför, pazar alanı vb. yerlerin faaliyetlerine ara verilmiştir. Önümüzdeki 15 gün bizler için çok önemli ve dikkat etmemiz gereken bir süreçtir. Birlikte bu süreci daha önceki dönemlerde olduğu gibi hep beraber atlatacağımızdan eminim. Bu 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımdan ricam daha dikkatli olmaları, misafir kabul etmemeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönündedir. Son olarak işyerlerimizin de aynı hassasiyeti göstererek ''Bulaşıcı Hastalıklar Üst kurulunun'' belirlediği kurallara harfiyen uymaları son derece önemlidir. Covid 19'a yakalan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda evlerine dönmelerini umut ederim.

Bölgemize geçmiş olsun."

Anahtar Kelimeler:
Emrah Yeşilırmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu KKTC'ye geldi
Çavuşoğlu KKTC'ye geldi
Haftalık koronavirüs verileri paylaşıldı
Haftalık koronavirüs verileri paylaşıldı
İşte Bakanlar Kurulu kararlarının tüm detayları...
İşte Bakanlar Kurulu kararlarının tüm detayları...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim