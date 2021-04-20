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Özersay: “Marifet Ortak Tarih Belirlemek”

Cüneyt Oruç’un Gündem Kıbrıs ekranlarında sunduğu canlı yayına katılan, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan Başbakan Ersan Saner’e “Başbakan azınlık hükümeti olduğumuzu anlamalı” çağrısında bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 13:08
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Özersay: “Marifet Ortak Tarih Belirlemek”

GÜNDEM KIBRIS - Kardelen Göksu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay’ın temaslısı olduğu gerekçesiyle kendini izole ettiğini açıklamıştı. Kendini izole eden Özersay,

“Pazar günü testim negatifti, dün de yaptırdığım test sonucu negatifti ama geçen hafta görüştüğüm için pozitife döneceğin kanaatindeyiz. Sıklıkla test yapıp bakıyoruz henüz pozitif değilim” diyerek konuşmasına devam etti.

“Marifet Erken Seçim için ortak tarih belirlemek”

“Erken seçim tarihiyle siyasi partiler arasında görüş farklılığı var. Biz Ağustos’un sonunda olması için görüşümüzü sunduk. Eğer bir ara seçime gitmek istemiyorsak, bunu bir masraf olarak görüyorsak ara seçimden kaçınmak için bir erken seçim tarihi belirlememiz lazım. Biz ara seçimin Haziran’da yapılmaması için boş olan milletvekili pozisyonunu önümüzdeki bir yıl içinde erken seçimle yapmalıyız. Anayasaya göre, belirlemezseniz Haziran’da ara seçim yapmak zorunda kalacağımız söyleniyor.  Bir erken seçim tarihi oturup belirlemek gerekir. Bizim istediğimiz tarih olsun demedik. Marifet ortak tarih belirlemek. Eğer uzlaşamazsak zaman kaybı, masraf olacak ve yazık olacak. Biz bu yaklaşımı hükümette görmüyoruz.

Biz halkın partisi olarak memlekette insanların geçim derdi var biz hemen bugün yarın seçim yapalım demiyoruz. Hükümet kendi istediği tarihi belirleyip veya hiç tarih belirlenmesini saplayıp bir ara seçim yapmayı sağlıyorlar. Seçimin ortak bir paydada buluşup yapılması gerekmektedir” dedi.

“Başbakan azınlık hükümeti olduğumuzu anlamalı”

Şu an hükümetin başı olarak Başbakanın anlaması gereken bu hükümet azınlık hükümetidir. Sayın Ersan Saner’in hükümetinin çoğunluğu yoktur, bir partinin grubu vardır sadece mecliste o da UBP’dir. Bu bir azınlık hükümeti olduğu için 27 millet vekilim var, güven oyu aldım her istediğimi onaylayıp geçirebilirim diyemez. Azınlıklı olduğunuz bu komitede, oturup anlaşmanız gerekmektedir. Muhalefet kanadı uzlaşmaya hazırdır.

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Kudret Özersay
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