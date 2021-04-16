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Özersay’dan Türkiyeli yetkililere tepki

Dün kuran kursuyla ilgili kararı değerlendiren Özersay, Türkiye’den yapışan bazı yorumlara tepki gösterdi

16 Nisan 2021 Cuma 09:24
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Özersay’dan Türkiyeli yetkililere tepki

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesi’nin kuran kurslarıyla ilgili kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi

İşte Özersay’ın paylaşımı:

Anayasa Mahkememizin bireysel bir hak yahut özgürlüğü yasakladığını hiç sanmıyorum. Laikliği esas alan Anayasamızda açıkça belirtildiği üzere bu ülkede “din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında” yapılmak zorundadır (Md. 23/4).

Gerekçeli kararı görünce yasanın ilgili maddesinin neden Anayasaya aykırı bulunup iptal edildiğini herkes daha net anlar. İki devletli bir çözüm modelinin savunulmaya başlandığı bir dönemde o iki devletten biri olan KKTC’nin ve özellikle de mahkemelerinin bağımsızlığı herkesin saygı göstermesi gereken bir husustur.

Bu açıdan Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiç bir biçimde doğru bulmuyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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