Saner: Üst Kurul yeni kararlar alacak, Bakanlar Kurulu kararları geçerli!

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Ersan Saner açıklıyor…
İşte kararlar:
- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 11 Ocak kararları Resmi Gazete’de yayınlanacak, Sağlık Bakanı bu konuda çalışma yapacak.
-Sokağa çıkma yasağı kararını Üst Kurul veremez, Bakanlar Kurulu bu kararı verebilir.
- Üst Kurul yeni kararlar üretecek, bu yeni karar Resmi Gazete’de yayınlanacak.
- Ekonomi zarar görmemesi adına 2 gün içinde konu tekrardan görüşülecek.
- Dün açıklanan kararlar Bakanlar Kurulu kararları geçerli.
-Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 10’da yürürlüğe girecek. Okullar 22 Ocak’ta üst kurulun alacağı karara göre açılacağı karara başlanacak. HP artışı maaşlara yansıtılmayacak, kaynak reel sektör desteklenecek.