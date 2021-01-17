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Saner: Üst Kurul yeni kararlar alacak, Bakanlar Kurulu kararları geçerli!

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Ersan Saner açıklıyor… İşte kararlar:

17 Ocak 2021 Pazar 17:47
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Saner: Üst Kurul yeni kararlar alacak, Bakanlar Kurulu kararları geçerli!

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Ersan Saner açıklıyor…

İşte kararlar:

- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 11 Ocak kararları Resmi Gazete’de yayınlanacak, Sağlık Bakanı bu konuda çalışma yapacak.

-Sokağa çıkma yasağı kararını Üst Kurul veremez, Bakanlar Kurulu bu kararı verebilir.

- Üst Kurul yeni kararlar üretecek, bu yeni karar Resmi Gazete’de yayınlanacak.

- Ekonomi zarar görmemesi adına 2 gün içinde konu tekrardan görüşülecek.

- Dün açıklanan kararlar Bakanlar Kurulu kararları geçerli.

-Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 10’da yürürlüğe girecek. Okullar 22 Ocak’ta üst kurulun alacağı karara göre açılacağı karara başlanacak. HP artışı maaşlara yansıtılmayacak, kaynak reel sektör desteklenecek.

Son Güncelleme: 17.01.2021 18:57
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