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Sokak ortasında dehşet saçtılar

Lefkoşa’da sokak ortasında araç durdurup ‘Soygun’, ‘Ciddi Darp’ ve ‘Kasti Hasar’ suçlarını işledikleri tespit edilen 3 kişi mahkemeye çıkarılırken, olaya karışan kişiler aranıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:27
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Sokak ortasında dehşet saçtılar

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Soygun’, ‘Ciddi Darp’ ve ‘Kasti Hasar’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.Y.E.E., F.N.S.J., ve A.M.E., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener,  zanlıların 1 Ocak tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de müşteki Monaf Alhakim’in zanlılar ve henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından ciddi şekilde darp edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların müştekinin kullanımında bulunan JK 865 Plakalı aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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