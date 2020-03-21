SON DAKİKA! 1 yeni vaka daha görüldü

Güvenilir kaynaklardan elde edilen son dakika bilgisine göre, ülkemizde KKTC vatandaşı 1 erkek şahısa yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı.

KKTC'de coronavirüs vaka sayısı 35'e yükselirken, ada genelinde ise 119 coronavirüs vakası tespit edildi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, coronavirüs testi pozitif çıkan erken şahsın, coronavirüs tedavisi gören KKTC vatandaşı öğretmen ile temas halinde olan bir kişi olduğu da öğrenildi.

BAKAN PİLLİ DOĞRULADI

BRT canlı yayınına bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni bir coronavirüsü vakası olduğunu doğruladı.

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı…

Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e, tedavisi devam eden 28 yabancı vaka ile toplam hasta sayısının 32’ye yükseldiğini söyledi..

Bilindiği üzere KKTC’de hastalığı yenen 3 kişi de daha önce taburcu edilmişti.