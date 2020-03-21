Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! 1 yeni vaka daha görüldü

Güvenilir kaynaklardan elde edilen son dakika bilgisine göre, ülkemizde KKTC vatandaşı 1 erkek şahısa yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı. BRT canlı yayınına bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni bir coronavirüsü vakası olduğunu doğruladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:34
10663 Okunma
SON DAKİKA! 1 yeni vaka daha görüldü

Güvenilir kaynaklardan elde edilen son dakika bilgisine göre, ülkemizde KKTC vatandaşı 1 erkek şahısa yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı.

KKTC'de coronavirüs vaka sayısı 35'e yükselirken, ada genelinde ise 119 coronavirüs vakası tespit edildi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, coronavirüs testi pozitif çıkan erken şahsın, coronavirüs tedavisi gören KKTC vatandaşı öğretmen ile temas halinde olan bir kişi olduğu da öğrenildi.

BAKAN PİLLİ DOĞRULADI

BRT canlı yayınına bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni bir coronavirüsü vakası olduğunu doğruladı.

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı…

Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e, tedavisi devam eden 28 yabancı vaka ile toplam hasta sayısının 32’ye yükseldiğini söyledi..

Bilindiği üzere KKTC’de hastalığı yenen 3 kişi de daha önce taburcu edilmişti.

Son Güncelleme: 21.03.2020 22:21
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Amcaoğlu 3 Aylık Ekonomik Önlem Paketini Açıkladı
Maliye Bakanı Amcaoğlu 3 Aylık Ekonomik Önlem Paketini Açıkladı
Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde...
Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde...
Ali Pilli canlı yayında açıkladı
Ali Pilli canlı yayında açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim