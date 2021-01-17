“SON ÜÇ YIL BİZİM İÇİN ÖĞRETİCİ OLDU”

Halkın Partisi (HP) eski genel başkanı Kudret Özersay, partinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Özersay, Halkın Partisi’nin bugün Lefkoşa’da Elsiyum Park’ta gerçekleşen 2. Olağan Kongresi’nde tek aday olduğu için divan tarafından genel başkan ilan edildi.

Kongre, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan oluşumunun ardından, kongre parti tüzüğündeki değişiklik maddelerinin onaya sunulması, faaliyet ve mali raporların aklanmasıyla devam etti.

Partinin genel başkanlığına tek aday olan Kudret Özersay, divan tarafından başkan ilan edildi.

Özersay’ın 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylığının ardından HP parti başkanlığına Yenal Senin vekalet ediyordu.

ÖZERSAY: “HALKA HİZMET ANLAYIŞIYLA KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM”

Kudret Özersay, “HP olarak ülkemizden, ilkelerimizden, mücadelemizden, halkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. HP, kor kömürden yeniden doğacaktır” diyerek başladığı konuşmasında, HP’nin yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı bir siyaset yürüteceğini söyledi.

Salgın kurallarına uyarak kongreye gelen ve kuruluşundan bugüne partiye sahip çıkan ve bağrına basan Kıbrıs Türk halkına da teşekkür eden Özersay, “HP, Ocak ayında 5’inci yaşını doldurdu. Halka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolu aynı kararlıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

“HP, başka partilerden vekil transferi ya da ayartmasıyla ya da aileden kalan miras üzerine ya da geçici bir heves ile kurulmadı” diyen Özersay, HP’nin KKTC’de değişimi tetikleyen bir siyasi parti olduğunu net şekilde kanıtladığını ve yozlaşmaya karşı, çağdaş bir devlet yapısına sahip olmak için mücadele verdiğini söyledi.

Özersay, şöyle devam etti:

“HP, yanlışları önlemek ve buna çomak sokmakla kalmamış, çağdaş ve güçlü bir KKTC yaratmak için kurulmuştur. Siyasetin kirlendiği bu noktada şeffaflık ve halka hizmet etmek için kurulmuştur. HP, halkın yararını düşündüğü için bedel ödemiş ancak bundan zerre gocunmamıştır. Bu yola bir sonraki seçimi değil, bir sonraki nesli düşünerek çıktık bu yola diyen bir partinin bedel ödemesi üzülecek bir şey değil, bilakis gurur duyulması gerekecek bir şeydir. Halkın Partisi tarafından yayımlanan el kitapçığına da işaret eden Özersay, bu kitapçıkta partinin icraatlarının detaylı bir şekilde anlatılıyor ancak biz halkın sadece1000 gün değil her gün halkın hizmetindeyiz.”

HP’nin hükümette olduğu son üç yıl içinde söz verip hayata geçiremediği bası şeyler olduğunu da ifade eden Özersay, “Söyleyip yapamadığımız ya da ortaklarımızın bize yaptırmadığı işler oldu. Hükümetler sona erdiği için yarım kalan hizmetlerde oldu. Hükümette olduğumuz bu 3 yılın özeleştirisini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün artık yaşadıklarından ders çıkarak, çok daha güçlü bir HP vardır” diye konuştu.

“3 yıllık görev süresi sırasında başımıza gelmedik talihsizlik şansızlık kalmamıştır” diyen Özersay, hükümette oldukları dönemde ülkede sel, dövizin yükselmesi, cephanelik patlaması ve hatta füze düşmesi gibi birçok sorun yaşamak zorunda kaldıklarını ancak bunlardan pes etmediklerini söyledi.

“KRİZ YÖNETİMİNDE TECRÜBE EDİNDİK”

Hükümet etmek açısından değil, kriz yönetimi açısından da tecrübe sahibi olduklarını ifade eden Özersay, “Kovid-19 salgınında dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkeleri bile ne yapacağını bilmezken, HP soğukkanlı davranarak, aklıselim kararlar alarak, ülkemizde az sayıda can kaybı olmasını sağladık. Geç saatlere kadar süren Bakanlar Kurulu toplantılarıyla halkın can güvenliğini sağladık. O dönemde biz Bakanlar Kurulu sonrasında halkımıza şeffaf ve anlaşılır açıklamalar yaptık ve bilgi verdik. Bugünkü duruma bir bakın arkadaşlar.. Bugün sağlıklı ve bütünlükçü bir görünün verilemiyor. Bunun mukayesesini halka bırakıyorum.” dedi

“SON ÜÇ YIL BİZİM İÇİN ÖĞRETİCİ OLDU”

HP’nin hükümette olduğu son üç yılın parti için çeşitli açılardan öğretici olduğunu ifade eden Özersay şöyle konuştu:

“Bu salgının son olmadığı ve Dünya Sağlık Örgütü benzer salgınların olabileceği uyarısını dikkate almak, krizleri daha iyi yönetmeyi becermek lazım. İklim değişikliğinden dolayı Kıbrıs’ta da sel, dolu gibi benzeri felaketler görülmeye başlamıştır ve insanlar devleti daha fazla yanlarında görmeyi istemeye başlamışlardır. HP, bu yönde halkın isteklerine cevap verecek bir partidir.”

Halkın Partisi’nin, kamu sağlının güçlendirilmesi gerektiğinden gerekli dersleri de çıkardığını ifade eden Özersay, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, HP’nin öncülüğünde yürürlüğe girmiştir ve partimiz bu yasanın güncellenmesine de yine öncülük edecektir” dedi.

Özersay, “Sosyal adaletin kriz döneminde daha da bozluğunu gözlemledik. Sosyal yardımın çok daha adil ve iyi bir şekilde yapılması gerektiğini gördük. HP olarak, bu yönde önümüzdeki dönemde politika geçireceğiz çünkü sosyal adalet bizim için son derece önemlidir” diye konuştu.

Halkın içinde olmanın ve örgütlenmenin önemine de dikkat çeken Özersay, “Geçen 3 yıllık hükümet sürecinde sadece muhalefette iken değil, hükümette iken de halk içinde olmamız gerektiğini öğretti. Halkın arasında olmanın, halkın ne düşündüğünü birinci ağızdan anlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık. Öte yandan bu geçen süre zarfında sadece kendimizi halka daha iyi anlatabilmek için değil, toplumu dönüştürebilmek için örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. İlçeler bazındaki örgütlenme kararımızı, yaptığımız tüzük değişikleriyle birlikte köyler düzeyinde de örgütlenmeye geçerek, daha etkili bir şekilde halka hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

HP’nin yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı, devletin vatandaşı için var olduğunu ortaya koyacağını vurgulayan Kudret Özersay, partinin, verimlilik, fırsat eşitliğini gözeterek yeni iş imkanları yaratılacağı, özel sektörün teşviklerle destekleneceği politikalara yöneleceklerini söyledi.

HP’nin 5 yıldır yozlaşmanın karşısında, halkın yanında durduğunu, herhangi bir partiyi düşmanı olarak görmediğini ancak böyle bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Özersay, “Biz, halkın yararını gözeterek, duygusal değil daha soğuk kararlı davranmaya devam edeceğiz” dedi.

HP’nin yer almış olduğu iki hükümet döneminde de güvenilir bir koalisyon ortağı olduğunu kanıtladığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Her iki koalisyon hükümetinde ortaklarımıza verdiğimiz sözlerimizin ve altına imzamızı koyduğumunuz şeylerin arkasında durduk. Güvenilir bir koalisyon ortağı nasıl olur bunu gösterdik. Meclis Genel Kurullarında nisap sağlanamaması nedeniyle meclisin açılmaması sorunu bu halka yaşatmadık. Meclis çalışmalarına, HP üyeleri tam katılım göstermiş ve söz verdiğimiz tüm yasaların geçmesinde bir tek fire vermemiştir. Meclis başkanı seçimlerinde koalisyon ortaklarına sözünü tutmuş ve fire vermemiştir. Koalisyonda sözümüzü tutan parti olduğumuzu bugünkü koalisyon ortakları arasındaki güvene bakarak, tartabilirsiniz diye düşünüyorum.”

YENİ DÖNEMDE …

Kudret Özersay, HP’nin yeni dönemdeki hedefleri ve planlarıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

“Bu 3 yıllık hükmet döneminden dersler çıkararak, kuruluş ilkelerimizle, halka çok daha güçlü şekilde hizmet edeceğiz. Halk odaklı, daha adil, daha çağdaş ve güçlü ve KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için mücadeleye devam edeceğiz. Kamu kaynaklarının kullanımında adil, eşit fırsat istihdam, ekonomide güçlü bir yapı hedefleyeceğiz. Devlet dairesine gitmeye gerek kalmadan online hizmetleri daha da artıracağız. Halka yardımcı olacak, başvurusuna hızlı dönüş yapacak güçlü halkla ilişiler ve halkın eziyet çekmeden işlemlerini yapmasına olanak tanıyacak politikalar geliştireceğiz. Kamu kaynaklarının adil şekilde kullanımını hayata geçireceğiz. Demokratik, laik devlet yapısından asla taviz vermeyeceğiz. Eğitimde, sağlıkta yasaların güncellenmesi bizim yol haritamız olacaktır ve halkın tüm kesimlerini her zamanki gibi kucaklayıp, her türlü ayrımcılığı karşı duracağız.”

Özersay, HP olarak Kıbrıs’ta ve bölgede barışa ve istikrara hizmet eden, ezber bozan proaktif bir politika ortaya koyduğunu ifade ederek, “Kıbrıs sorunun çözümünde, işbirliğine dayalı bir yeni çözüm modelini ortaya koyduk. Uluslararası, bölgesel örgütler ve Kıbrıs Rum yönetimi, güven yaratıcı önlemleri ile işbirliğinin ne kadar doğru olduğunu kabul etmeye başladı, hoş geldiler diyorum” dedi.

HP’nin Kıbrıslı Türklerin denizlerdeki hakkına da sahip çıkarak yeni ve yaratıcı politikalar ortaya koyan ve ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasının, altını doldurarak hükümet politikası haline getirilmesini sağlayan bir parti olduğunu ifade eden Özersay, “Ama Maraş açılımı bir seçim dönüştürülmüştür. Biz, Maraş’ta ileriye bakacağız ve bunun doğru zemine çekilmesini sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Özersay ayrıca HP’nin Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkmasının ve Türkiye ile sağlıklı bir işbirliği içinde olmasının, KKTC’nin dünya zeminde saygınlığını artıracağını ve Türkiye ile ortak tezlerine katkı koyacağı görüşünde olduğunu hatırlatarak, partinin bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.

Kudret Özersay ayrıca HP’nin halk odaklı siyasetin en önemli ayaklarından biri olan güçlü ekonomik yapının oluşturulmasını da hedeflediğini belirterek, “Pandemiyi ve dünyadaki gelişmeleri bir tehdit olarak değil, fırsat olarak özellikle turizm ve yüksek öğretimine görüp fırsata çevirecek güçlü bir ekonomiye yürüyeceğiz” dedi.

Özersay, “Biz, HP olarak ülkemizden de ilkelerimizden de mücadelemizden de halkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. HP, kor kömürden yeniden doğacaktır. Bu ülkeyi seven bu ülkeye sahip çıkan tüm vatandaşlara selam olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SENİN: “KUDRET ÖZERSAY KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

HP başkan vekilliğini yürüten Yenal Senin ise kurultayda yaptığı konuşmada, partinin 2018’den beri yer aldığı tüm koalisyon hükümetlerinde ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “HP’nin siyaset arenasına yeni bir soluk getirdiğimiz, iyi yönetim ve sosyal adaletin önemine dönük olarak toplumsal bir farkındalık yarattık” dedi.

“Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızdan dersler çıkarak, yolumuza bu derslerin rehberliğinde devam etmek toplumsal ödevimizdir” diyen Senin, HP’nin biriktirdiği tecrübeyle artık daha güçlü ve daha kararlı olduğunu belirtti.

Senin, partinin kurucusu olan Kudret Özersay’ın “eşi benzeri görülmemiş, organize ve planlı saldırılara maruz kalmış” olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Elbette Özersay’ın da hataları olmuştur. Fakat bu hataların tümü insani hatalardır. Bu hataların hiçbiri ahlaki bir çöküşü ya da ilkelerimizden sapmayı içermemektedir. Bilinmelidir ki Kudret Özersay; kırmızı çizgimizdir. 40 yıllık tahribatı yaratan ve bugün görmezden gelenlerin, Özersay’ı çok görmesi, hedef alması bizi yolumuzdan döndürmeye yetmedi, yetmeyecek. Yürüdüğümüz yolun taşlarını kendimiz döşeyen bizler, hesabımızı da halkımıza verdik ve vereceğiz. Fakat biliyoruz ki asıl şimdi bize ihtiyaç var ve biz kararlılıkla bu yolu yürümeye devam edeceğiz.”