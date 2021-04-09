Cuma günü gazetecilerin BM Genel Sekreteri’yle yapılacak görüşmeyi ve BM’nin gayrı resmi konferans öncesinde çıtayı düşük tutmasını sormaları üzerine Anastasiadis, görüşmenin Cenevre konferansının hazırlıkları içine denk geldiğini, beklentilerin Türkiye’nin görüşlerine bağlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “İletmek istediğim ve önemli olan, bizim kararlılıkla ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararları ve Birleşmiş Milletler kararlarının sağladıklarını ve tabii ki, 25 Kasım’da Berlin’de, BM Genel Sekreteri’nin gözetiminde, Sayın Akıncı ile yapılan ortak görüşmede kabul edilenleri müzakere etmeye hazır olmamızdır” dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinin açık olduğunu, diğer tarafın, Kıbrıs Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’un 1977’de kabul edilen bir ihtiyaç uzlaşmasından, bugün ifade ettikleri görüşlerini terk etmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçek bir bağımsız, egemen devlete dönüşmesi veya böyle bir devlet yaratılması için isteklilik göstermesinin üçüncü tarafların çıkarına hizmet etmeyeceğini, sadece Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden oluşan vatandaşların yararına olacağını belirtti ve şöyle devam etti:



“O zaman bir çözüm olmaması için bir neden göremiyorum. Ancak iki devlet kurulması veya egemenliğinin tanınmasına eşit, egemen eşitlik veya bir yasa dışı rejim kurulması gibi kabul edilmez görüşler oldukça, sorumluluk bizden değil, BM kararlarından kaçanların olacaktır.”