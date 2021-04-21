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Talat, Kıbrıs zirvesinin arifesinde değerlendirmelerde bulundu

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ADA TV’de Seval Oyaltan’ın sunduğu “Tarafsız Bakış” programına konuk oldu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:33
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Talat, Kıbrıs zirvesinin arifesinde değerlendirmelerde bulundu

Cenevre’de gerçekleşecek olan Kıbrıs zirvesinin arifesinde değerlendirmelerde bulunan Talat, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü mümkün olmadığını dile getirerek, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı” dedi.

“Rum Lider Nikos Anastasiadis, İki devletli çözümü görüşmeye hazırım deseydi, o zaman dünyada kimse buna karışmazdı” diyen Talat, “Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye bu konuda farklı hareket etmeliydi” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik haklarını ve siyasi eşitliğin hayata geçirilmesi ilklerini reddettiğini anımsatan Talat, “Bu en önemli parametrelerdeyken biriyken, doğru politika, Rum tarafının siyasi eşitlik haklarını reddetmesinin deşifre edilmesi olurdu” dedi ve şöyle devam etti:

“BM, AB ve uluslararası arenada deşifre etmek gerekirdi. Dünyaya derdimizi anlatmak lazımdı. Crans Montana’dan bugüne kadar olan dönemde, bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Dünyaya Anastasiadis’in çirkin yüzü gösterilmedi. ‘BM parametrelerinin dışına çıkan biz değiliz, Anastasiadis’tir’ denmedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Talat
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