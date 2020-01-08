Töre, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek Okul Müdürü Sevda Işıktaş ile görüştü.

Töre, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin son derece başarılı bir lise olduğuna dikkat çekti.

Zorlu Töre, “Atatürk’ün de ifade ettiği gibi sanatsız kalan bir toplumun hayat damarları da kopmuş demektir. Kültüre ve sanata ülkemizde önem verilmesi gerekir. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’de çeşitli farklı bölümleriyle çok başarılıdır. Çok zevkle izlediğim bir okuldur” dedi.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi korosunu 15 Kasım’daki performanslarından dolayı kutlayan Töre, Cumhuriyet Meclisi olarak her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Sevda Işıktaş da, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi okullarından görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin adadaki tek Güzel Sanatlar Lisesi olduğuna işaret eden Işıktaş, okulla ilgili bilgi verdi, öğrencilerin kaliteli bir eğitimden geçtiğini anlattı.

(BRT)